Norte de Santander.

La violencia contra las mujeres volvió a enlutar a Norte de Santander. En menos de 24 horas, dos mujeres fueron asesinadas en hechos ocurridos en Cúcuta y en la vía que comunica a los municipios de Ocaña y Ábrego.

El primer caso se registró durante la noche del miércoles 25 de noviembre en el barrio Trigal del Norte, en Cúcuta.

La víctima fue identificada como Carolay Liseth Cuéllar, de 34 años, quien se encontraba laborando cuando hombres armados llegaron al lugar y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones.

La mujer murió en el lugar de los hechos, mientras que los responsables huyeron con rumbo desconocido.

La Policía Metropolitana de Cúcuta y unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección judicial e iniciaron las investigaciones para esclarecer el crimen.

El segundo hecho ocurrió en la vía Ocaña-Ábrego, en el sector Monte Redondo, donde fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer con dos impactos de arma de fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad de la víctima y adelantan las labores investigativas para determinar los móviles del homicidio e identificar a los responsables.