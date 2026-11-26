“No es perito y ni siquiera es abogada”: este fue el duro reclamo que hizo la fiscal Marlene Orjuela a la senadora Esmeralda Hernández, quien compareció como testigo en el juicio contra Camilo Romero por el caso Licores. La congresista del Pacto Histórico cuestionó las actuaciones de la Fiscalía frente al principio de oportunidad otorgado al testigo clave Felipe Arango, primo de Romero.

En desarrollo...