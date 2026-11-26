Cúcuta.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Óscar Andrés Cándelo Alvarado, señalado por la Fiscalía General de la Nación de participar en un ataque con arma de fuego que dejó un hombre muerto y una mujer herida en Cúcuta.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de septiembre en el barrio Alfonso López, donde, según la investigación, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar en el que departían dos hermanos.

Presuntamente, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó contra el hombre. Su hermana intentó protegerlo y también resultó herida.

La víctima murió cuando era trasladada a un centro asistencial, mientras que la mujer recibió atención médica por las lesiones sufridas.

De acuerdo con la Fiscalía, las indagaciones también permitieron establecer que, al parecer, un día después del ataque, el procesado se comunicó por teléfono con un testigo para ofrecerle disculpas por lo ocurrido.

Posteriormente, presuntamente le envió mensajes de texto intimidatorios para advertirle que le causaría daño si contaba a las autoridades lo que había sucedido.

Cándelo Alvarado fue capturado el pasado 20 de noviembre durante una diligencia de allanamiento y registro en un apartamento de Los Patios, Norte de Santander.

El procedimiento fue adelantado por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritos a la Brigada para la Investigación de Homicidios (BRINHO), en coordinación con la Policía Nacional. Durante el operativo fueron incautados siete teléfonos celulares.

Un fiscal de la Unidad de Vida e Integridad Personal le imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, amenazas y fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos.

El señalado no aceptó los cargos. Sin embargo, por solicitud de la Fiscalía, el juez ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.