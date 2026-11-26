Cúcuta.

La Clínica Medical Duarte anunció la suspensión de todos sus servicios para los afiliados de Nueva EPS, en medio de una crisis financiera que, según la institución, se ha agudizado por la falta de giros durante los últimos meses y que compromete la adquisición de medicamentos e insumos para la atención de los pacientes.

El director médico de la institución, el doctor Rubén Santiago, explicó que los recursos provenientes de la EPS han disminuido drásticamente desde el mes pasado y que, durante el periodo más reciente, no han recibido pagos para cubrir la atención de los usuarios.

“Diariamente recibimos una cantidad aproximada de 200 pacientes en los diferentes servicios de la institución. Esta situación nos pone en dificultades para poder adquirir los medicamentos e insumos necesarios para el manejo médico de estos usuarios”, manifestó Santiago.

El directivo señaló que la clínica ha adelantado diferentes gestiones para obtener respuestas de Nueva EPS, tanto a nivel nacional como regional.

También indicó que expusieron la situación ante el Ministerio de Salud durante la visita de la ministra a Cúcuta, hace aproximadamente diez días, a quien le entregaron personalmente un oficio con las dificultades que enfrenta la institución.

Sin embargo, según el director médico, hasta el momento no han obtenido una explicación sobre la falta de desembolsos ni una solución que permita normalizar el flujo de recursos.

Ante este panorama, la clínica hizo un llamado a las directivas de Nueva EPS, al Ministerio de Salud y Protección Social, a las autoridades sanitarias y a la Superintendencia Nacional de Salud para que intervengan de manera urgente.

“Esta situación crítica pone en riesgo la salud de muchas personas en Norte de Santander, se necesita una respuesta que permita restablecer la prestación de los servicios”, advirtió Santiago.

La institución reiteró su compromiso con la salud de sus pacientes y manifestó que espera el respaldo de las entidades responsables y los organismos de control para superar las dificultades financieras que motivaron el anuncio de suspensión.