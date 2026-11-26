Capturan en bus de TransMilenio a 11 señalados de robar un supermercado en Bogotá. Foto suministrada

11 personas fueron capturadas en flagrancia cuando intentaban huir a bordo de un bus articulado de TransMilenio, luego de asaltar un establecimiento comercial en el sur de la capital.

Los hechos se registraron en el barrio Olaya, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe. De acuerdo con el reporte oficial, ocho hombres y tres mujeres ingresaron al local e intimidaron a los empleados mediante amenazas, simulando portar un arma de fuego dentro de un bolso para hurtar varios productos.

El operativo fue posible gracias al aviso oportuno de la comunidad a través de la línea de emergencias 123, lo que permitió ubicar e interceptar el bus del sistema masivo en el que se movilizaban los sospechosos.

Durante el procedimiento policial se recuperó la totalidad de la mercancía hurtada, la cual fue avaluada en aproximadamente dos millones de pesos.

Los 11 ciudadanos colombianos capturados registran antecedentes judiciales previos.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto.

Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario solamente contra dos de los implicados.

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