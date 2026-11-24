Operativos de fin de año en las vías de Antioquia dejan incautación de pólvora y licor adulterado

Antioquia

En el marco de los operativos de prevención y control desplegados en las carreteras de Antioquia de cara a la temporada de fin de año, las autoridades intensifican la vigilancia para frenar la comercialización de licor adulterado y el transporte ilegal de pólvora. Durante el lunes 23 de noviembre de 2026, la Seccional de Tránsito y Transporte ejecutó dos procedimientos clave en el Nordeste antioqueño, logrando sacar de circulación mercancía que representaba un riesgo para la salud y la seguridad ciudadana.

Estos controles sobre los corredores viales buscan evitar intoxicaciones por bebidas embriagantes falsificadas y prevenir personas quemadas antes del inicio oficial de las festividades decembrinas. Como resultado de las inspecciones a vehículos particulares y de servicio público en puntos estratégicos del departamento, los uniformados reportaron la incautación de botellas de whisky con sellos irregulares y media tonelada de material pirotécnico.

Incautación de licor presuntamente adulterado en San Roque

El primer operativo se registró en el municipio de San Roque, exactamente en la vía Cisneros–Puerto Berrío, sector El Banco. Durante actividades de registro y control a vehículos y personas, los uniformados hallaron 12 botellas de 750 mililitros de licor, aparentemente whisky, que portaban etiquetas alusivas a reconocida marca de licores.

Al verificar la mercancía, las autoridades detectaron inconsistencias en los sellos de seguridad y comprobaron que no contaba con la documentación que acreditara su legalidad ni su originalidad. Ante el riesgo para los consumidores, el licor incautado fue dejado a disposición de la Inspección de Convivencia, Paz y Tránsito de San Roque.

Decomiso de 500 kilogramos de pólvora en Santo Domingo

De manera paralela, ese mismo lunes se desarrolló un segundo procedimiento en jurisdicción de Santo Domingo, sobre la vía Barbosa–Cisneros, sector Vainillal. En este punto, los agentes inspeccionaron un bus de servicio público que cubría la ruta Medellín–Anorí, hallando 500 kilogramos de material pirotécnico, equivalentes a 9.700 papeletas de pólvora de diferentes clases.

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El cargamento era transportado como equipaje por una pasajera, lo que constituye un incumplimiento al artículo 30, numeral 1, de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) y un peligro grave para los viajeros. Todos los elementos pirotécnicos decomisados quedaron a disposición de la Inspección de Policía y Tránsito de Porcesito.