La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó la muerte de las seis personas que viajaban en una avioneta que se estrelló el martes 24 de noviembre en el mar, cerca de Horn Island, frente a las costas del estado de Misisipi.

Entre las víctimas se encuentran cuatro adultos y dos niños de 8 y 10 años, quienes viajaban a bordo de una aeronave Cessna Centurion 210. Según informó la Guardia Costera, los equipos de emergencia encontraron los restos del avión a unos 3,2 kilómetros al noreste de Horn Island, después de recibir una alerta por la pérdida de comunicación con la aeronave.

Las labores de búsqueda se extendieron durante aproximadamente cuatro horas y concluyeron cuando buzos del Departamento de Recursos Marinos de Misisipi localizaron los cuerpos de los seis ocupantes dentro del avión.

¿Qué se sabe del accidente aéreo en Misisipi?

De acuerdo con información publicada por CNN, la avioneta había despegado de Nueva Orleans con destino a Fort Myers, en Florida.

Los registros de la plataforma Flightradar24 indican que, unos 30 minutos después del despegue, cuando se encontraba a aproximadamente 2.680 metros de altura, la aeronave comenzó a descender bruscamente mientras sobrevolaba una zona cercana a Pascagoula, Misisipi. El avión perdió altitud rápidamente hasta que se interrumpió la señal de seguimiento.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) perdió contacto con la aeronave alrededor de las 3:45 de la tarde, hora local, lo que llevó a desplegar un operativo de búsqueda por aire y mar.

Durante las primeras labores, los rescatistas encontraron tres chalecos salvavidas, una balsa y partes de la cabina de la avioneta. Tras confirmar la muerte de los seis ocupantes, la Guardia Costera dio por terminadas las operaciones de búsqueda y rescate.

“Es un desenlace desgarrador”, manifestó Trevor Blount, coordinador de la operación de búsqueda y rescate de la Guardia Costera, quien expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Por ahora, las autoridades no han determinado qué provocó la caída de la aeronave.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) estará a cargo de la investigación, con la colaboración de la FAA, para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.