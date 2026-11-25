Miss Universo 2026: ¿Quiénes son las favoritas a llevarse la corona? Listado completo de candidatas
En Puerto Rico se lleva a cabo este 24 de noviembre el certamen de belleza más importante a nivel internacional.
Hoy 24 de noviembre, todas las miradas están en el coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, donde se llevará a cabo la gran final de Miss Universo 2026, el certamen de belleza internacional de mayor reconocimiento en el mundo.
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A partir de las 8:00 p.m. hora colombiana, se dará inicio a la ceremonia en la que Colombia tendrá a María Alejandra López Pérez como representante, en búsqueda de conseguir la tercera corona para el país en la historia del concurso.
Como es habitual, desde antes de la coronación los expertos y medios especializados tienen ya un listado claro de quiénes son las candidatas más opcionadas, de acuerdo con los atributos mostrados desde el 8 de noviembre, cuando comenzaron las actividades culturales y ensayos.
¿Quiénes son las favoritas en Miss Universo 2026?
De acuerdo con el portal especializado Missosology y varias selecciones de missólogos (expertos en reinados), entre las candidatas favoritas de Miss Universo 2026 (sin orden específico) están:
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- Nueva Zelanda: Georgia Waddington
- Francia: Garance Authié
- Filipinas: Bea Millan-Windorski
- Venezuela: Clara Vegas
- Puerto Rico: Jennifer Barreto
- Colombia: María Alejandra López
- República Dominicana: Melissa Núñez
- Nicaragua: Jasmine Blandford
- Chile: Dominga López
- República Democrática del Congo: Jessi Kalambayi
Miss Universo 2026: listado completo de candidatas
El listado completo de las 116 participantes de Miss Universo 2026 es el siguiente:
- Albania: Jogersa Beqiri
- Argentina: Daiana Stefani Pereyra
- Armenia: Arena Zeynalian
- Aruba: Elizabeth Johnson
- Australia: Caitlin Worthington
- Bahamas: Shawndra K. Henfield
- Bangladesh: Samira Khan Mahi
- Bielorrusia: Aliya Karotkaya
- Bélgica: Olga Lombardo
- Belice: Caleigh-Rose West
- Bolivia: Valeria Mena
- Bonaire: Caroline Porras
- Botsuana: Dabilo Moses
- Brasil: Marcella Kozinski
- Islas vírgenes británicas: Orealia Thomas
- Camboya: Than Rthna
- Camerún: Audrey M. Black
- Canadá: Aslihan Morali
- Cabo Verde: Armandina Cunha
- Islas Caimán: Juliana Myers
- Chile: Dominga López
- China: Shiqi Wang
- Colombia: María Alejandra López
- Costa Rica: Mariale Acosta
- Croacia: Antea Ljubičić Mršić
- Cuba: Mia Dio
- Curazao: Bianty Gomperts
- República Checa: Dominika Kotouckova
- República Democrática del Congo: Jessi Kalambayi
- Dinamarca: Fie Rose Lindegaard
- República Dominicana: Melissa Núñez
- Ecuador: Dalia Bucaram
- Egipto: Sonia Gergis
- El Salvador: Sofía Córdova
- Guinea Ecuatorial: Isabel Mbomio
- Estonia: Emili Denneng
- Etiopía: Bruk Belete
- Finlandia: Veera Gronlund
- Francia: Garance Authié
- Alemania: Celina Weil
- Ghana: Belvy Ofori
- Gran Bretaña: Angela Aumonier
- Grecia: Olivia Vasilopoulos
- Guadalupe: Chloe Deher
- Guatemala: Adelina Castillo
- Guinea: Justine Kamara
- Guyana: Angel Bhathal
- Haití: Tatenda Rameau
- Honduras: Luisa Pineda
- Hong Kong: Jennifer Kraft Zhou
- Hungría: Kamilla Kiss
- Islandia: Sigridur Hrafnkelsdottir
- India: Kaziah Mejo
- Irak: Samantha Slewa
- Irlanda: Aideen Howard
- Israel: Danielle Yablonka
- Italia: Giada Folcia
- Jamaica: Celene Hall
- Japón: Sayuki Ito
- Jordania: Destiny Anbar
- Kazajistán: Alina Ekaterinecheva
- Kenia: Jean Ojiro
- Kosovo: Evisa Pacolli
- Kirguistán: Medina Ermekova
- Letonia: Lasma Kuhtarska
- Líbano: Perla Harb
- Lituania: Olga Bykadorova
- Macao: Xuhe Hou
- Malta: Francesca Mercieca
- Martinica: Larissa Segarel
- Mayotte: Maeva Toumbou Dani
- México: María Vargas
- Moldavia: Dorina Darii
- Mongolia: Namuunaa Otgonbaatar
- Montenegro: Aleksandra Ivezaj
- Myanmar: May Grace Parry
- Namibia: Charene Labuschagne
- Países Bajos: Melissa Bottema
- Nueva Zelanda: Georgia Waddington
- Nicaragua: Jasmine Blandford
- Nigeria: Danielle Adewusi
- Noruega: Abelone Smedsrud
- Pakistán: Misbah Arshad
- Panamá: Gabriela Lineth González
- Paraguay: Gretha Matiauda
- Perú: Luren Márquez
- Filipinas: Bea Millan-Windorski
- Polonia: Vivica Le Lewandowski
- Portugal: Isabela Santos
- Puerto Rico: Jennifer Barreto
- Isla de la Reunión: Abigaelle Tailamee
- Rumanía: Sabina Parmac
- Rusia: Alexandra Stashkevich
- Santa Lucía: Bernella Velinor
- San Martín: Elle Duncan
- Serbia: Nikolina Vujcic
- Sierra Leona: Katti Fofanah
- Eslovaquia: Anna Lickova
- Sudáfrica: Bajabulise Thela
- Corea del Sur: Yurim Kim
- España: Susana Medina
- Sri Lanka: Nimhara Sasindi
- Surinam: Maruschka Sahiboe
- Suecia: Josefin Strand
- Suiza: Itiya Dube
- Tanzania: Elizabeth Makune
- Trinidad y Tobago: Vinita Manoo
- Túnez: Sarrah Brahmi
- Islas Turcas y Caicos: Selena Grant
- Uganda: Mitchelle Daka
- Ucrania: Anna Nikonova
- Estados Unidos: Justus Kelley
- Islas Vírgenes de Estados Unidos: Jenna-Monet Queeley
- Uruguay: Lucía Piñeyro
- Uzbekistán: Ziedakhon Sharipova
- Venezuela: Clara Vegas
¿Cómo será la gran final de Miss Universo y cómo se define la ganadora?
Durante la gran final de Miss Universo 2026 habrá tres momentos clave que definirán progresivamente las semifinalistas y finalistas de la siguiente manera:
- Traje de baño: Participa el top 30 definido por puntuaciones de eventos como la entrevista privada, desfile de traje nacional preliminar y un puesto por voto popular.
- Vestido de gala: Desfila el top 12 de las candidatas semifinalistas seleccionadas.
- Ronda de preguntas: Participa el top 5 de las finalistas del certamen.
- Coronación.
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