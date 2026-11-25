Miss Universo 2026: ¿Quiénes son las favoritas a llevarse la corona? Listado completo de candidatas. Getty Images

Hoy 24 de noviembre, todas las miradas están en el coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, donde se llevará a cabo la gran final de Miss Universo 2026, el certamen de belleza internacional de mayor reconocimiento en el mundo.

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A partir de las 8:00 p.m. hora colombiana, se dará inicio a la ceremonia en la que Colombia tendrá a María Alejandra López Pérez como representante, en búsqueda de conseguir la tercera corona para el país en la historia del concurso.

Como es habitual, desde antes de la coronación los expertos y medios especializados tienen ya un listado claro de quiénes son las candidatas más opcionadas, de acuerdo con los atributos mostrados desde el 8 de noviembre, cuando comenzaron las actividades culturales y ensayos.

¿Quiénes son las favoritas en Miss Universo 2026?

De acuerdo con el portal especializado Missosology y varias selecciones de missólogos (expertos en reinados), entre las candidatas favoritas de Miss Universo 2026 (sin orden específico) están:

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Nueva Zelanda: Georgia Waddington

Georgia Waddington Francia: Garance Authié

Garance Authié Filipinas: Bea Millan-Windorski

Bea Millan-Windorski Venezuela: Clara Vegas

Clara Vegas Puerto Rico: Jennifer Barreto

Jennifer Barreto Colombia: María Alejandra López

María Alejandra López República Dominicana : Melissa Núñez

: Melissa Núñez Nicaragua: Jasmine Blandford

Jasmine Blandford Chile: Dominga López

Dominga López República Democrática del Congo: Jessi Kalambayi

Miss Universo 2026: listado completo de candidatas

El listado completo de las 116 participantes de Miss Universo 2026 es el siguiente:

Albania: Jogersa Beqiri

Argentina: Daiana Stefani Pereyra

Armenia: Arena Zeynalian

Aruba: Elizabeth Johnson

Australia: Caitlin Worthington

Bahamas: Shawndra K. Henfield

Bangladesh: Samira Khan Mahi

Bielorrusia: Aliya Karotkaya

Bélgica: Olga Lombardo

Belice: Caleigh-Rose West

Bolivia: Valeria Mena

Bonaire: Caroline Porras

Botsuana: Dabilo Moses

Brasil: Marcella Kozinski

Islas vírgenes británicas: Orealia Thomas

Camboya: Than Rthna

Camerún: Audrey M. Black

Canadá: Aslihan Morali

Cabo Verde: Armandina Cunha

Islas Caimán: Juliana Myers

Chile: Dominga López

China: Shiqi Wang

Colombia: María Alejandra López

Costa Rica: Mariale Acosta

Croacia: Antea Ljubičić Mršić

Cuba: Mia Dio

Curazao: Bianty Gomperts

República Checa: Dominika Kotouckova

República Democrática del Congo: Jessi Kalambayi

Dinamarca: Fie Rose Lindegaard

República Dominicana: Melissa Núñez

Ecuador: Dalia Bucaram

Egipto: Sonia Gergis

El Salvador: Sofía Córdova

Guinea Ecuatorial: Isabel Mbomio

Estonia: Emili Denneng

Etiopía: Bruk Belete

Finlandia: Veera Gronlund

Francia: Garance Authié

Alemania: Celina Weil

Ghana: Belvy Ofori

Gran Bretaña: Angela Aumonier

Grecia: Olivia Vasilopoulos

Guadalupe: Chloe Deher

Guatemala: Adelina Castillo

Guinea: Justine Kamara

Guyana: Angel Bhathal

Haití: Tatenda Rameau

Honduras: Luisa Pineda

Hong Kong: Jennifer Kraft Zhou

Hungría: Kamilla Kiss

Islandia: Sigridur Hrafnkelsdottir

India: Kaziah Mejo

Irak: Samantha Slewa

Irlanda: Aideen Howard

Israel: Danielle Yablonka

Italia: Giada Folcia

Jamaica: Celene Hall

Japón: Sayuki Ito

Jordania: Destiny Anbar

Kazajistán: Alina Ekaterinecheva

Kenia: Jean Ojiro

Kosovo: Evisa Pacolli

Kirguistán: Medina Ermekova

Letonia: Lasma Kuhtarska

Líbano: Perla Harb

Lituania: Olga Bykadorova

Macao: Xuhe Hou

Malta: Francesca Mercieca

Martinica: Larissa Segarel

Mayotte: Maeva Toumbou Dani

México: María Vargas

Moldavia: Dorina Darii

Mongolia: Namuunaa Otgonbaatar

Montenegro: Aleksandra Ivezaj

Myanmar: May Grace Parry

Namibia: Charene Labuschagne

Países Bajos: Melissa Bottema

Nueva Zelanda: Georgia Waddington

Nicaragua: Jasmine Blandford

Nigeria: Danielle Adewusi

Noruega: Abelone Smedsrud

Pakistán: Misbah Arshad

Panamá: Gabriela Lineth González

Paraguay: Gretha Matiauda

Perú: Luren Márquez

Filipinas: Bea Millan-Windorski

Polonia: Vivica Le Lewandowski

Portugal: Isabela Santos

Puerto Rico: Jennifer Barreto

Isla de la Reunión: Abigaelle Tailamee

Rumanía: Sabina Parmac

Rusia: Alexandra Stashkevich

Santa Lucía: Bernella Velinor

San Martín: Elle Duncan

Serbia: Nikolina Vujcic

Sierra Leona: Katti Fofanah

Eslovaquia: Anna Lickova

Sudáfrica: Bajabulise Thela

Corea del Sur: Yurim Kim

España: Susana Medina

Sri Lanka: Nimhara Sasindi

Surinam: Maruschka Sahiboe

Suecia: Josefin Strand

Suiza: Itiya Dube

Tanzania: Elizabeth Makune

Trinidad y Tobago: Vinita Manoo

Túnez: Sarrah Brahmi

Islas Turcas y Caicos: Selena Grant

Uganda: Mitchelle Daka

Ucrania: Anna Nikonova

Estados Unidos: Justus Kelley

Islas Vírgenes de Estados Unidos: Jenna-Monet Queeley

Uruguay: Lucía Piñeyro

Uzbekistán: Ziedakhon Sharipova

Venezuela: Clara Vegas

¿Cómo será la gran final de Miss Universo y cómo se define la ganadora?

Durante la gran final de Miss Universo 2026 habrá tres momentos clave que definirán progresivamente las semifinalistas y finalistas de la siguiente manera:

Traje de baño: Participa el top 30 definido por puntuaciones de eventos como la entrevista privada, desfile de traje nacional preliminar y un puesto por voto popular.

Participa el top 30 definido por puntuaciones de eventos como la entrevista privada, desfile de traje nacional preliminar y un puesto por voto popular. Vestido de gala: Desfila el top 12 de las candidatas semifinalistas seleccionadas.

Desfila el top 12 de las candidatas semifinalistas seleccionadas. Ronda de preguntas: Participa el top 5 de las finalistas del certamen.

Participa el top 5 de las finalistas del certamen. Coronación.

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