Medellín, Antioquia

En el norte de Bello, una familia decidió apostar por una fruta que todavía despierta curiosidad entre quienes la conocen por primera vez. Se trata de los arándanos, que hoy se cultivan en la finca Pontevedra, en la vereda El Tambo, corregimiento de San Félix, gracias al emprendimiento familiar Arandeira.

La iniciativa nació en 2019, después del cierre de una empresa de rosas que dejó sin empleo a uno de los hermanos Múnera Bedoya, ingeniero agrónomo. Con sus conocimientos sobre el manejo de cultivos, decidió experimentar con los arándanos y poco a poco se sumaron sus hermanos Sandra, Juan y David.

Lo que comenzó con 1.500 plantas distribuidas en 3.000 metros cuadrados se convirtió en un cultivo de 6.500 plantas en una hectárea. Actualmente, la producción alcanza un promedio de 900 kilos mensuales y genera trabajo para cuatro personas.

La familia cultiva tres variedades: Biloxi, Legacy y Emerald, bajo un modelo de producción limpia que busca reducir al máximo el uso de productos químicos y cuidar el medio ambiente.

Arandeira transforma la fruta antioxidante en distintos sabores con sello familiar

Pero la apuesta no termina en la cosecha, bajo la marca Arandeira, los hermanos también elaboran mermeladas, chocolates rellenos y cupcakes, aprovechando las posibilidades de transformación de esta fruta.

Para Sandra Múnera Bedoya, cocreadora, uno de los retos ha sido acercar el producto a los consumidores, pues algunas personas todavía confunden los arándanos con moras o uvas y sienten curiosidad antes de probarlos. El nombre del emprendimiento es un homenaje a las personas que recolectan esta fruta.

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Más que convertirse en una producción a gran escala, los impulsadores del sector agrícola quieren consolidar una marca cercana y mostrarles a los consumidores quiénes están detrás de lo que llega a sus mesas. Así, desde San Félix, Arandeira demuestra cómo la unión familiar y la apuesta por nuevos productos pueden convertirse en una oportunidad para fortalecer la economía rural.