En medio de la incertidumbre que ronda el asalto al éxito de Cartagena, se conoció que fueron liberadas otras 10 personas sanas y salvas, con lo que se completarían 15.

Las autoridades permanecen desplegadas en aproximadamente 10 cuadras a la redonda, con un componente de Policía Nacional, Armada y CTI de la Fiscalía. Sobre el suceso, lo que se ha podido establecer es que se trata de un robo cuyo objetivo inicial era un carro transportador de valores, pero en medio del hecho los delincuentes decidieron privar de la libertad, básicamente, a empleados del lugar.

Por ahora, no se reportan personas muertas, mientras que el tránsito en la Av. Pedro de Heredia, en cercanías del sector conocido por la bomba El Amparo, permanece completamente paralizado.