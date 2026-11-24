Taminango-Nariño

Las minigranjas solares Delta 1 y Delta 2, ubicadas en el corregimiento de El Remolino, municipio de Taminango, Nariño, fueron blanco de un nuevo ataque con explosivos. Si bien el hecho no dejó personas lesionadas generó una grave afectación a la infraestructura de estas.

El hecho se registró un mes después del atentado contra la minigranja solar NAOS 3, también perteneciente a Evolti ubicada en este mismo sector.

La reiteración de estos ataques generó una alarma a la empresa frente a las condiciones de seguridad para la ejecución de proyectos de generación de energía en el país.

Evolti rechazó estos hechos de terrorismo y advirtió que éstos no solo afectan la infraestructura energética y representan pérdidas materiales, sino que también afectan la inversión, la generación de empleo y las oportunidades de desarrollo para las comunidades.

Según la compañía, sus minigranjas solares generan energía equivalente al consumo de aproximadamente 20.000 hogares, por lo que insistió en la importancia de proteger este tipo de proyectos.

Llamado al Gobierno Nacional

Los hechos en contra de la empresa fueron denunciados ante las autoridades competentes a la espera de determinar a los responsables.

La compañía hizo un llamado al Gobierno Nacional para que adopte medidas concretas e inmediatas que permitan garantizar la seguridad de los trabajadores, las empresas y la infraestructura energética.

Así mismo, advirtió que dos atentados en menos de un mes en la misma zona evidencian la necesidad de fortalecer las acciones de protección al personal y la infraestructura. A esto se suma el secuestro de unos de sus colaboradores cuyo caso está en manos de las autoridades.

La empresa Evolti fundada en Pasto en el año 2020 opera en ocho departamentos del país, cuenta con 40 MW de capacidad instalada y el próximo año llegaría a 100 MW. A la fecha han desarrollado más de 30 granjas y 120 proyectos solares en Colombia