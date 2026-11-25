Colombia

La Gobernación de Cundinamarca entregó oficialmente 51 equipos de cómputo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el marco de las acciones de preparación para los procesos electorales de 2027.

La dotación representó una inversión de $173.787.600 provenientes de recursos departamentales y fue gestionada a través de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana. Los equipos serán distribuidos en al menos 40 Registradurías Municipales del departamento.

La entrega comprende computadores corporativos nuevos, entre equipos de escritorio y todo en uno, con los que se busca mejorar la infraestructura tecnológica de estas sedes, optimizar sus labores institucionales y fortalecer la prestación de servicios a los ciudadanos.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, destacó la importancia de anticipar la preparación de la próxima jornada democrática.

“Esperamos que estos 51 equipos lleguen a por lo menos 40 Registradurías Municipales, para que cuenten con mejores herramientas tecnológicas y puedan desarrollar sus labores institucionales en condiciones adecuadas”, señaló el mandatario.

Preparación para las elecciones de 2027

Rey también explicó que esta inversión hace parte del trabajo articulado con la Registraduría Nacional para garantizar mejores condiciones operativas en los municipios.

“Estamos trabajando desde ahora en la preparación de las elecciones de 2027. Esta entrega hace parte de la articulación con la Registraduría para que los municipios cuenten con mejores condiciones operativas y tecnológicas de cara a esta jornada democrática”, manifestó.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Meta 329 del Plan Departamental de Desarrollo Gobernando: Más que un Plan, que contempla acciones para promover la participación ciudadana en los 116 municipios de Cundinamarca.

Con esta entrega, la Administración Departamental busca fortalecer las herramientas institucionales de las Registradurías Municipales y contribuir a la organización de los próximos procesos democráticos.