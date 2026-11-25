Los estudiantes de Piedecuesta que están próximos a graduarse del colegio y no cuentan con recursos para ingresar a la educación superior podrán conocer las alternativas de financiación que ofrece el ICETEX. La entidad realizará una jornada de atención este jueves 26 de noviembre, en alianza con la Alcaldía y la Secretaría de Educación.

La atención será de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde en dos lugares: el Palacio Municipal y el Centro Comercial De la Cuesta. Durante la jornada, los jóvenes recibirán información sobre las opciones de crédito educativo y los programas disponibles para financiar sus estudios.

La actividad está dirigida a quienes aún no han definido cómo costear su formación académica y buscan alternativas para iniciar una carrera o programa de educación superior.

Además, la administración municipal informó que Richard Caicedo, presidente del ICETEX estará en Piedecuesta el viernes 27 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, durante la Gala a la Excelencia Educativa, convocada por la Secretaría de Educación. En ese espacio dará a conocer la oferta institucional y los programas que la entidad tiene para los habitantes del municipio.