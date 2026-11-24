Tolima

Un total de ocho personas fueron capturadas en las últimas horas en Chaparral, sur del Tolima, por ser los presuntos integrantes de ‘Los Gomelos’, banda dedicada al tráfico local de estupefacientes.

Mediante un operativo desarrollado en diferentes sectores del municipio, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Infancia y Adolescencia y Carabineros de la Policía Nacional, junto a tropas del Ejército y personal de la Fiscalía General de la Nación, realizaron diligencias de registro y allanamiento.

“La estructura llevaría aproximadamente un año dedicada, presuntamente, a la comercialización de sustancias estupefacientes. Al parecer, era liderada por un sujeto conocido como ‘Mango’, quien contaría con varios colaboradores identificados como ‘Pupi’, ‘Ducuara’, ‘Pablo’, ‘Dayan’, ‘El Negro’, ‘Burro’ y ‘Perce’”, detalló el coronel Ferney Martin, comandante de la Policía en el Tolima.

Según la investigación, los integrantes de la organización utilizaban puntos fijos, espacios públicos y entregas a domicilio para distribuir sustancias ilícitas en los barrios Centro, Primero de Mayo y Carmenza Rocha, así como en sectores conocidos como avenida Camellón, La Platanera o Cachaquera y la plaza de toros, entre otros.

Gracias a labores técnicas especializadas de investigación criminal, se realizaron diferentes diligencias de registro y allanamiento que permitieron materializar ocho capturas por orden judicial, emitidas por el Juzgado Primero Municipal de Chaparral, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Durante los procedimientos fueron incautadas ocho dosis de marihuana, 19 dosis de cocaína, una dosis de tusi y dos teléfonos celulares. Varios de los presuntos integrantes registran anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, hurto a comercio, hurto a personas y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”, enfatizó el oficial.

Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, durante las audiencias correspondientes, les fue impuesta medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. Los ocho capturados aceptaron los cargos.