Neiva

Tres décadas han transcurrido desde que monseñor Marco Antonio Merchán Ladino inició su camino como sacerdote. El obispo recordó sus cinco años de trabajo en educación, así como su etapa de formación académica en Roma, donde realizó un doctorado. También destacó su labor como párroco en tres comunidades, experiencias que calificó como momentos muy bonitos de su vida.

Posteriormente, asumió su labor episcopal en la Diócesis de Vélez, en Santander, donde permaneció seis años y medio. Desde hace casi cuatro años se encuentra al frente de la Diócesis de Neiva, a la que se refirió como una diócesis “tan querida, tan amada”. Asimismo, resaltó la cercanía, el cariño y el acompañamiento de las comunidades parroquiales del Huila.

Al recordar los desafíos de su ministerio, aseguró que las dificultades también hacen parte del servicio sacerdotal. “Son tantas situaciones que he vivido durante estos 30 años, pero si uno coloca en una balanza, es más lo positivo, lo ganado, lo disfrutado, lo vivido, lo compartido”, expresó.

En medio de la conmemoración, el obispo también se refirió al panorama de seguridad que atraviesan el Huila y el país. Su mensaje estuvo dirigido a fortalecer la fe, la confianza y la unión entre los ciudadanos. “Si somos unidos, si estamos unidos verdaderamente, no hay espacio para la violencia, no hay espacio para el rencor”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía a trabajar conjuntamente por el territorio y sus habitantes. “A amar nuestro territorio, a amar nuestra gente, a sentir el dolor del hermano como un dolor propio”, fue parte de su mensaje.