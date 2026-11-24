Bucaramanga

Tres menores de edad, dos adolescentes de 16 años y un niño de 11 murieron en ataques de sicarios en Barrancabermeja. El alcalde del puerto, Jonathan Vásquez informó que el atentado en el cual murió la persona más joven fue producto de la lucha de alias “Marihuano” y alias “Ter” por el control del microtráfico.

El mandatario explicó que los sicarios iban tras alias “Rolón” quien es el padre del menor fallecido. Esta persona tiene casa por cárcel. “Uno de los delincuentes está herido. Los atacantes huyeron hacia el sector de La Unión. Vamos por ellos”, expresó.

La gobernación de Santander también reaccionó frente a los ataques en los cuales murieron los menores de edad; advirtió sobre “tres vidas arrebatadas por la violencia y la disputa criminal de grupos terroristas que pretenden imponer su control sobre el territorio del tráfico local de estupefacientes y la instrumentalización de niñas, niños y adolescentes”.

La comunicación de las autoridades del departamento prosigue indicando que “no vamos a tolerar que estas estructuras criminales conviertan a nuestros niños y jóvenes en víctimas de su guerra”.

La gobernación informó que ha dispuesto junto con la alcaldía de Barrancabermeja una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.

La gobernación de Santander pidió al ministro de Defensa que se adelante el Consejo de Seguridad previsto para el 5 de diciembre. “Barrancabermeja no puede esperar. Necesitamos decisiones inmediatas, operaciones contundentes y resultados contra estas organizaciones criminales”, aseguró.