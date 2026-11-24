Fabio Ascanio Pérez, desaparecido desde el 19 de noviembre en Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

La desaparición de Fabio Ascanio Pérez, en Norte de Santander, generó un pronunciamiento de la Alcaldía de Hacarí, que expresó su preocupación por la falta de información sobre su paradero y pidió garantías para su vida e integridad.

Según el comunicado de la administración municipal, el hombre fue visto por última vez el pasado 19 de noviembre, cuando se movilizaban por el trayecto Aspasica-Ocaña-Cúcuta.

Ante esta situación, el alcalde de Hacarí, Robeiro Muñoz Pérez, hizo un llamado urgente a quienes puedan tenerlo en su poder para que respeten su vida, garanticen su integridad y le permitan regresar sano y salvo con sus familiares.

La Alcaldía también manifestó su solidaridad con los seres queridos de Fabio Ascanio Pérez, quienes enfrentan momentos de angustia e incertidumbre, y pidió a la comunidad suministrar a las autoridades competentes cualquier información que permita establecer su paradero.

La administración municipal reiteró que no existe justificación para atentar contra la vida, la libertad y la dignidad humana, y se sumó al llamado de la familia para lograr su pronto regreso a casa.