Secretario del Senado por viaje de congresistas a Taiwán: “Esto no tiene ni honorarios, ni viáticos”
Diego González, secretario general del Senado, señaló que el viaje de nueve congresistas a Taiwán no generó costos de viáticos ni tiquetes para el Congreso de la República.
Secretario del Senado por viaje de congresistas a Taiwán: “Esto no tiene ni honorarios, ni viáticos”
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...