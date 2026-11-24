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Procuraduría formuló pliego de cargos a exministro Armando Benedetti por insultos a Cristina Lombana

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra el exministro del Interior Armando Benedetti por los insultos que hizo contra la exmagistrada Cristina Lombana en medio de una entrevista radial.

En su intervención en W Radio, Benedetti había denunciado una “persecución judicial” por parte de la magistrada.

“¿Quién me salva de este monstruo de loca? Estoy jodido, rejodido”, dijo Benedetti en su momento.

De la misma manera, el exministro afirmó que Lombana no tenía competencia para investigarlo desde que dejó el Senado en 2022. Además, acusó a la magistrada de actuar por motivaciones personales y políticas.

“Está loca, demente y delincuente. Lleva siete años investigándome. Investigó a cincuenta familiares míos, me metió en extinción de dominio”, sostuvo.

Este es el documento de la Procuraduría: