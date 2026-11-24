Colombia

Barranquilla intensificó las labores de limpieza, mantenimiento y recuperación del espacio público en los alrededores del estadio Metropolitano, conocido como el Supermetro, con motivo de la final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026, que se disputará este sábado 21 de noviembre.

La estrategia, liderada por la Alcaldía distrital en coordinación con Triple A, contempla intervenciones antes y después del encuentro deportivo, con el propósito de mantener en buenas condiciones los sectores que recibirán a miles de aficionados y visitantes.

Los trabajos de mantenimiento se han desarrollado durante más de tres semanas e incluyen poda de césped, podas técnicas y fitosanitarias, tala de árboles secos, corte de setos, barrido, limpieza general y recolección de escombros.

Las intervenciones se han concentrado en la calle 45, entre carreras 1 y 7; la carrera 1, entre calles 45 y 46; y la avenida Circunvalar, entre calles 45 y 46.

A estas actividades se suman labores de mantenimiento de canales de drenaje y colectores. Según el balance entregado por la Administración distrital, se han intervenido aproximadamente 2,5 kilómetros de estos canales y retirado cerca de 93 toneladas de residuos sólidos, sedimentos y vegetación.

Como parte de la preparación para el evento deportivo, la Alcaldía y Triple A pusieron en marcha, desde el 16 y hasta el 22 de noviembre, un plan operativo adicional que complementa los servicios habituales de recolección y barrido.

El despliegue contempla volquetas en diferentes corredores de la ciudad, entre ellos la avenida Murillo y la zona norte. También se realizarán recorridos sobre la calle 17, entre carreras 9 y 38, y la calle 30.

En la avenida Circunvalar, desde el puente de la avenida Murillo hasta la carrera 38, se programaron intervenciones que incluyen las vías laterales, los bulevares y el entorno del estadio Metropolitano. Estas labores se complementan con jornadas de barrido manual en los alrededores del escenario deportivo.

El plan también contempla el uso de una excavadora de orugas en el punto crítico de Las Malvinas, así como ocho operarios adicionales por turno para reforzar el barrido manual en ocho microrrutas cercanas al estadio.

La Administración distrital señaló que las acciones de limpieza se extenderán a otros espacios públicos de Barranquilla, incluidos parques, corredores viales y lugares turísticos como el Gran Malecón y la Ventana de Campeones, ante la llegada de visitantes por la final.

Más de 40 trabajadores limpiarán el entorno después del partido (INTERTITULO)

Uno de los componentes centrales del plan se activará cuando termine el encuentro entre los equipos finalistas. Triple A dispondrá de más de 40 personas, entre personal técnico de barrido manual y recolección, para recuperar las condiciones de aseo en los alrededores del estadio.

El operativo se desarrollará progresivamente, a medida que los asistentes abandonen el escenario deportivo. Para estas labores se utilizarán herramientas y equipos como sopladoras, volquetas y camiones compactadores.

La intervención cubrirá el perímetro del Metropolitano y las principales vías de circulación de los aficionados, entre ellas la carrera 1, la avenida Murillo, la calle 46 y la avenida Circunvalar.

Con estas acciones, las autoridades buscan atender las necesidades de limpieza que se generen durante la jornada deportiva y mantener en condiciones adecuadas los espacios públicos que recibirán a los asistentes y visitantes de la ciudad.