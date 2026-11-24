Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, rechazó el atentado terrorista perpetrado por parte de las Disidencias de las Farc en la ciudad de Villavicencio contra la sede de la Gobernación del Meta.

“Un abrazo inmenso a mi amiga y coequipera Rafaela Cortes, una mujer admirable y valiente; a su familia y a todo su equipo de trabajo. Los acompañamos de corazón y esperamos que no haya víctimas fatales. ¡No están solos! Colombia los abraza y, desde el Tolima, estamos con ustedes”, dijo en su cuenta de X la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.

La mandataria de los tolimenses aseguró que “El fortalecimiento de la Fuerza Pública, la recuperación del control territorial y la contundencia de las operaciones en todo el país están poniendo contra las cuerdas a las estructuras criminales”.

A la vez Adriana Matiz, gobernadora del Tolima, resaltó que las acciones del Estado de enfrentar a los grupos criminales están generando reacciones desesperadas de quienes se resisten a perder el control y el poder que han ejercido mediante la violencia. “No podemos retroceder”, destacó Matiz.

Finalmente, la gobernadora del Tolima envió un respaldo a la Fuerza Pública y al presidente de la República en las acciones que están desarrollando contra los grupos al margen de la ley para proteger a los colombianos.