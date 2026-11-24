Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué, confirmó que se registró un aparatoso accidente de tránsito en el que una volqueta rodó por un abismo y cayó por los menos 250 metros antes de llegar a la margen del rio Combeima.

“Se registró un siniestro vial en el kilómetro 1.2 de la vía Ibagué – Totumo donde una volqueta de placas USB 944 al parecer presentó una falla mecánica que ocasionó que se saliera de la vía”, dijo Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué.

El siniestro vial se registró en el tramo entre la Glorieta de Mirolindo y el Puente de la Vida, sector en el que el conductor que resultó ileso perdió el control del automotor.

“El conductor es un hombre de 35 años que resultó lesionado, fue atendido por los organismos de socorro. La atención de esta emergencia fue coordinada con los equipos de emergencias”, dijo el secretario de movilidad.

Finalmente, hizo un llamado a los propietarios de vehículos de carga a realizar los manteamientos preventivos para evitar siniestros viales como el ocurrido en la mañana del lunes 23 de noviembre.

Dato: las autoridades de tránsito anunciaron que entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. de este martes 24 de noviembre se cerrará la vía que conecta entre la Glorieta de Mirolindo y el sector del Puente de la Variante para realizar las maniobras que permitan extraer la volqueta involucrada en este accidente.