La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y de Medio Ambiente de Neiva ha realizado más de 20 jornadas en sectores urbanos y rurales. Foto Alcaldía de Neiva

Neiva

El proyecto del Centro de Bienestar Animal de Neiva avanza en su etapa de estudios y diseños. Así lo confirmó el secretario de Medio Ambiente, Rodrigo Amaya Culma, quien señaló que el terreno destinado a su construcción está ubicado en la vereda El Centro, sector conocido como Careperro, a cinco kilómetros del casco urbano. Sobre su valor, indicó: “Estamos hablando más o menos de unos 5.000 millones de pesos en las cinco hectáreas”.

Para los estudios y diseños, el funcionario señaló que se realizó “una inversión de una consultoría por 198 millones de pesos”. Actualmente, la Administración Municipal adelanta ajustes al componente eléctrico y revisa la documentación técnica. Sobre el costo de la primera fase, Amaya Culma indicó que “estaríamos hablando de unos 2.500 millones de pesos la primera fase”, recursos que permitirían poner en funcionamiento las instalaciones para atender a los animales del municipio.

Frente a los tiempos de ejecución, el secretario manifestó que todavía no es posible garantizar que el proyecto esté terminado antes de finalizar el actual periodo de gobierno. “Sería irresponsable de mi parte decirles que la vamos a entregar terminada o que la vamos a entregar en un porcentaje”, afirmó. No obstante, indicó que las obras podrían tardar entre ocho y doce meses, si se logra articular el presupuesto e iniciar su ejecución a principios del próximo año.

Mientras avanza el proyecto la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y de Medio Ambiente de Neiva ha realizado más de 20 jornadas en sectores urbanos y rurales, con servicios de vacunación, desparasitación, suministro de vitaminas, corte de uñas y esterilización. Además, se entregaron 120 bultos de concentrado a fundaciones y entidades dedicadas al cuidado de perros y gatos. Para finalizar el año, también están previstas nuevas jornadas en las comunas 3 y 7 y dos visitas adicionales a sectores rurales.