María de los Ángeles Peña y otros trabajadores se reúnen frente a las instalaciones de Asmet Salud en Neiva para reclamar el pago de salarios y obligaciones laborales pendientes. Foto Maria de los Ángeles

Neiva

María de los Ángeles Peña llegó antes de las 6:00 de la mañana a las instalaciones de Asmet Salud, en Neiva, para reclamar el pago de su liquidación. En entrevista con Caracol Radio, relató que renunció el pasado 17 de febrero, luego de prestar sus servicios durante dos años y medio en la entidad. Desde entonces, espera que le cancelen esta obligación laboral.

La mujer ha acudido a diferentes instancias para buscar una solución, entre ellas la Defensoría del Pueblo. También ha presentado derechos de petición y enviado correos electrónicos, pero, según explicó, la respuesta que ha recibido es que la entidad no cuenta con recursos para realizar el pago.

La exfuncionar manifestó que los retrasos salariales también se presentaban desde el año pasado y terminaron afectando su economía familiar. “Yo soy madre cabeza de familia, tengo dos niñas y todo esto me ha perjudicado profundamente”, expresó Peña, quien asegura que renunció para buscar otras alternativas laborales.

Aunque durante este año recibió de manera tardía los salarios que estaban pendientes, todavía le adeudan algunos días de trabajo, su liquidación y los valores correspondientes a la mora. A esta situación se suma la de cerca de 60 trabajadores de la sede de Neiva, a quienes, según la denunciante, les deben tres meses de salario o más. Algunos tendrían pagos pendientes desde junio y julio.

Peña anunció que permanecerá en las instalaciones hasta obtener una respuesta: “Yo voy a estar acá hasta las últimas circunstancias, hasta que ellos me puedan realizar el pago”. Al momento de la entrevista con Caracol Radio, no había recibido una respuesta favorable por parte de la entidad.