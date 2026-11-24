Juez condenó a 47 años de cárcel a hombre señalado del crimen de un joven en Barranquilla
El crimen del joven se perpetró el 6 de febrero de 2023. El condenado fue identificado como Iván Daniel Valdés Asprilla.
Un juez de Barranquilla condenó a 47 años y 3 meses a Iván Daniel Valdés Asprilla, señalado del homicidio de un joven de 19 años en hechos que ocurrieron el 3 de febrero de 2023, en el barrio La Esmeralda.
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Según la investigación, el joven fue abordado por Valdés Asprilla, quien le preguntó por otro hombre, quien no se encontraba presente en el lugar, y posteriormente le dispara.
“Valdés Asprilla le disparó a la víctima y le ocasionó la muerte. Posteriormente, huyó hacia el sector de La Loma, donde subió a una motocicleta que era conducida por otro hombre y huyeron del lugar”, indicó la Fiscalía.
Valdés Aspriella había sido capturado el 10 de junio de 2024 en el barrio San Felipe.