Iván Daniel Valdés Asprilla, condenado a 47 años por homicidio de un joven en Barranquilla. Foto: Fiscalía

Un juez de Barranquilla condenó a 47 años y 3 meses a Iván Daniel Valdés Asprilla, señalado del homicidio de un joven de 19 años en hechos que ocurrieron el 3 de febrero de 2023, en el barrio La Esmeralda.

Según la investigación, el joven fue abordado por Valdés Asprilla, quien le preguntó por otro hombre, quien no se encontraba presente en el lugar, y posteriormente le dispara.

“Valdés Asprilla le disparó a la víctima y le ocasionó la muerte. Posteriormente, huyó hacia el sector de La Loma, donde subió a una motocicleta que era conducida por otro hombre y huyeron del lugar”, indicó la Fiscalía.

Valdés Aspriella había sido capturado el 10 de junio de 2024 en el barrio San Felipe.