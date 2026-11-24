Juez de EE. UU. frena cobro de US $380 millones de Telefónica a Colombia

Un juez federal de Washington suspendió el proceso judicial con el que la empresa española Telefónica buscaba cobrarle a Colombia una indemnización de $379,8 millones de dólares, más intereses y costas, que elevan la reclamación a cerca de $500 millones de dólares.

Según informó el diario El País, a través de su medio económico CincoDías, la decisión fue adoptada el pasado 18 de noviembre por el juez John D. Bates, de la Corte de Distrito de Columbia.

El magistrado determinó que el procedimiento de cobro en Estados Unidos deberá permanecer suspendido hasta que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial, resuelva la solicitud de anulación del fallo arbitral presentada por Colombia.

La decisión representa un avance judicial para el Estado colombiano, aunque no significa que la indemnización haya sido anulada ni que el conflicto con Telefónica esté resuelto.

¿Por qué un juez estadounidense suspendió el cobro?

De acuerdo con la información publicada por El País, el juez consideró que el proceso que se adelanta ante el Ciadi y el que Telefónica inició en Estados Unidos abordan cuestiones similares, especialmente si Colombia había aceptado someterse al arbitraje internacional.

Por esta razón, continuar ambos procedimientos al mismo tiempo podría generar decisiones contradictorias.

El magistrado también tuvo en cuenta que Colombia podría verse obligada a recuperar bienes embargados si posteriormente el Ciadi anula la indemnización.

Aunque Telefónica argumentó que no existían razones para suspender el cobro, el juez concluyó que los tribunales estadounidenses tienen la facultad de detener sus procedimientos mientras se resuelven controversias relacionadas en otras instancias.

Además, rechazó exigirle a Colombia una garantía económica durante la suspensión, como había solicitado la compañía española.

Sin embargo, la decisión no impide que Telefónica explore otras vías legales para intentar cobrar la indemnización.

¿De dónde viene la disputa entre Colombia y Telefónica?

El conflicto se remonta a una concesión de telefonía móvil otorgada en 1994. Cuando los contratos vencieron en 2014, el Gobierno colombiano exigió la devolución de los activos vinculados a la prestación del servicio.

Telefónica, por su parte, defendía que únicamente debía devolver el espectro radioeléctrico.

La controversia derivó en un arbitraje nacional que obligó a Colombia Telecomunicaciones, entonces participada mayoritariamente por Telefónica, a pagar alrededor de $547 millones de dólares.

Posteriormente, en 2018, la empresa española acudió al Ciadi al considerar que Colombia había vulnerado el tratado bilateral de protección de inversiones entre ambos países.

En noviembre de 2024, el tribunal internacional falló a favor de Telefónica y ordenó al Estado colombiano pagar $379,8 millones de dólares, con intereses acumulados desde agosto de 2017.

Colombia solicitó la anulación de esa decisión, al argumentar, entre otros aspectos, que el tribunal arbitral había excedido sus competencias.

¿Qué sigue en el proceso?

El Ciadi todavía no ha resuelto la solicitud de anulación presentada por Colombia.

Mientras se conoce esa decisión, el juez estadounidense ordenó a las partes entregar un informe conjunto sobre el estado del proceso antes del 15 de enero de 2027.

El magistrado también advirtió que podría levantar la suspensión si considera que el procedimiento internacional se prolonga demasiado.

La decisión se conoce meses después de que Telefónica completara, en febrero de 2026, la venta de su participación del 67,5% en Colombia Telecomunicaciones, empresa que opera bajo la marca Movistar, al grupo Millicom.

Posteriormente, el Gobierno colombiano también vendió el porcentaje que conservaba en la compañía, con lo que Millicom asumió el control total de la operación.