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Tras el atentado terrorista ocurrido en la noche del 23 de noviembre en Villavicencio, Meta, entidades del Gobierno anunciaron medidas para atender a las personas afectadas y evaluar las consecuencias del ataque contra la institucionalidad.

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) explicó que reconocerá y pagará los servicios médicos prestados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) a las víctimas del atentado, de acuerdo con la normativa vigente.

Adicionalmente, la entidad indicó que reconocerá indemnizaciones por muerte y gastos funerarios, en caso de presentarse víctimas fatales, así como por incapacidad permanente cuando se configure una pérdida de capacidad laboral bajo las condiciones establecidas por la ley.

La ADRES hizo un llamado a las víctimas y sus familiares para que realicen directamente los trámites de indemnización, sin acudir a intermediarios. Para ello, dispuso sus canales oficiales de atención, a través de los cuales brindará orientación y asesoría.

Instalaciones del INVIMA resultaron afectadas

Por su parte, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) rechazó el atentado, que afectó las instalaciones de su Grupo de Trabajo Territorial Orinoquía.

La entidad manifestó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias, y señaló que adelanta acciones coordinadas con las autoridades competentes para evaluar los daños, proteger la integridad de sus colaboradores y usuarios y garantizar la continuidad de los servicios en la región.