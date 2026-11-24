Tras una denuncia oportuna de la ciudadanía, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron identificar dos inmuebles que presuntamente eran utilizados para esta actividad ilegal en los barrios Danubio Azul y La Paz.

Con esta información, se adelantaron dos diligencias de registro y allanamiento que permitieron identificar una planta clandestina para la fabricación de Electrolit y una bodega destinada a su almacenamiento, así mismo se logró la captura en flagrancia de una persona por el presunto delito de corrupción de alimentos.

Durante los procedimientos fueron incautados: 4.322 tapas plásticas, 2.486 envases plásticos vacíos con distintivos de esta marca, 1.965 bebidas terminadas, listas para su comercialización, cuatro paquetes de insumos para la elaboración de líquidos, dos botellas plásticas que contenían líquido de color morado, utilizado presuntamente para la fabricación de estas bebidas, una máquina artesanal y una máquina industrial para el sellado hermético.

De acuerdo con las verificaciones adelantadas, los establecimientos no contaban con documentación que acreditara la procedencia legal de los elementos ni tenían autorización de los titulares de la marca para su fabricación y comercialización.

Es importante mencionar que el capturado presenta anotaciones por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, receptación de automotores, actos sexuales con menor de 14 años y falsedad ideológica en documento público.