La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca declaró estado de prevención por contaminación atmosférica en el área rural de Bogotá, ante el incremento de las concentraciones de material particulado (PM2.5), asociadas a la presencia de condiciones meteorológicas desfavorables, producto de las bajas precipitaciones.

“Tal como ha ocurrido en otras zonas del centro del país, hemos tomado esta decisión con alcance regional y no se descarta que debamos declarar nuevos estados de prevención, alerta o emergencia en otros sectores de nuestra jurisdicción”, dijo el director general de la CAR, Alfred Ballesteros.

El funcionario explicó que “los análisis técnicos están enfocados sobre todo en zonas con presencia de actividades industriales y otras fuentes de emisión, así como en territorios cuyas condiciones topográficas facilitan la concentración de contaminantes”, agregó.

La decisión de la Corporación incluye una serie de prohibiciones para las industrias enfocadas principalmente en la restricción de todo tipo de quema controlada, la operación de incineradores, la operación de las industrias que operan calderas y equipos a base de carbón, así como actividades de mantenimiento que detengan la operación de sistemas de control de emisiones instalados en fuentes fijas industriales, durante el tiempo en que se mantenga la declaratoria del nivel de prevención.

En cuanto al sector movilidad y transporte las medidas restrictivas están dirigidas a las autoridades de tránsito que deberán establecer operativos para la agilización de la circulación vehicular en el área de influencia del episodio, intensificar los operativos a fuentes móviles en vías, con especial atención a los vehículos que operan en ciclo diésel en los corredores viales y restringir la circulación de vehículos diésel y particulares de modelos anteriores a diez años.

“Nuestra responsabilidad con el recurso aire también involucra la salud de las comunidades, por lo cual, nuestras recomendaciones incluyen evitar fogatas, quemas, uso de pólvora o cualquier actividad que pueda iniciar o potenciar un incendio”, agregó el director Ballesteros.

La decisión de la CAR aconseja además proteger las vías respiratorias con tapabocas N-95 o similares, reducir el uso del vehículo o compartir el auto con familia, amigos y compañeros para asistir al trabajo o la escuela, y acatar las restricciones de circulación emitidas por la autoridad competente, preferiblemente usar transporte público para el desplazamiento.