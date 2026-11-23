Las puertas del estadio Pascual Guerrero estarán abiertas desde las 5:30 p.m. y cierre de ingreso a las 9:45 p.m.

Alrededor de 750 policías garantizarán este martes 24 de noviembre la seguridad del clásico futbolero entre el América y el Deportivo Cali, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

La Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol, definió varias medidas de seguridad.

Ingreso: puertas abiertas desde las 5:30 p.m. y cierre de ingreso a las 9:45 p.m. Todo asistente debe presentar boleta y documento de identidad. Se recomienda llegar temprano.

puertas abiertas desde las 5:30 p.m. y cierre de ingreso a las 9:45 p.m. Todo asistente debe presentar boleta y documento de identidad. Se recomienda llegar temprano. Evacuación y movilidad: no se debe ocupar ni obstaculizar las escaleras, que son vías de evacuación. Al finalizar el partido, la evacuación se realizará por tribuna y por pisos

Prohibido: ingreso de armas, sustancias alucinógenas, rayos láser, pólvora, bengalas, bombas de humo y de estruendo, extintores de colores, silbatos o vuvuzelas, y el lanzamiento de objetos a la cancha.

Control de hinchada visitante: no se permite el ingreso de barristas, aficionados o seguidores del equipo visitante al estadio, ni en sus alrededores.

En tribuna: está prohibido pasar de una tribuna a otra sin autorización, dañar la infraestructura y colgar trapos con mensajes políticos, ofensivos, religiosos, racistas o discriminatorios.