La denuncia circuló en redes sociales y señalaba a un hombre de 37 años de hacerse pasar por médico en el hospital Divino Niño de Chipatá. A partir de esa alerta, una patrulla lo abordó para verificar su identidad.

Según la Policía de Santander, el hombre dio un nombre y un número de cédula que no eran los suyos. Cuando le pidieron el documento físico, aseguró que lo había perdido.

La cédula sí la tenía. Los agentes lo trasladaron a las instalaciones de la Policía. Allí dio su verdadero nombre y mostró el documento que había dicho haber perdido. Los uniformados lo capturaron en flagrancia por el presunto delito de falsedad personal y lo dejaron a disposición de la Fiscalía.

¿Qué se sabe de la denuncia en el hospital? La captura se produjo por los datos que el hombre entregó a los agentes. Aún está por establecer si se presentó como médico en el hospital Divino Niño y si llegó a atender pacientes.

La Policía también informó que el hombre figura como indiciado en registros por presuntos delitos como estafa, falsedad documental y hurto. El reporte menciona señalamientos por hechos similares en otros departamentos.