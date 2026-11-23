Capturaron a hombre señalado de hacerse pasar por médico en Chipatá tras dar un nombre falso
Una denuncia en redes sociales apuntaba a un hombre de 37 años que presuntamente se hacía pasar por médico en el hospital Divino Niño. La Policía lo capturó por los datos que dio cuando le pidieron identificarse.
La denuncia circuló en redes sociales y señalaba a un hombre de 37 años de hacerse pasar por médico en el hospital Divino Niño de Chipatá. A partir de esa alerta, una patrulla lo abordó para verificar su identidad.
Según la Policía de Santander, el hombre dio un nombre y un número de cédula que no eran los suyos. Cuando le pidieron el documento físico, aseguró que lo había perdido.
La cédula sí la tenía. Los agentes lo trasladaron a las instalaciones de la Policía. Allí dio su verdadero nombre y mostró el documento que había dicho haber perdido. Los uniformados lo capturaron en flagrancia por el presunto delito de falsedad personal y lo dejaron a disposición de la Fiscalía.
¿Qué se sabe de la denuncia en el hospital? La captura se produjo por los datos que el hombre entregó a los agentes. Aún está por establecer si se presentó como médico en el hospital Divino Niño y si llegó a atender pacientes.
La Policía también informó que el hombre figura como indiciado en registros por presuntos delitos como estafa, falsedad documental y hurto. El reporte menciona señalamientos por hechos similares en otros departamentos.