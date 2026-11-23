Hoy, lunes 23 de noviembre, a las dos de la madrugada, murió a los 82 años el exalcalde de Bucaramanga, Alberto Montoya Puyana. Su hijo, Juan Felipe Montoya, confirmó la noticia a Caracol Radio. El exmandatario padecía una enfermedad pulmonar.

Montoya Puyana fue el primer alcalde de Bucaramanga elegido por voto popular en 1988. Durante su gestión, impulsó proyectos como Centroabastos, el terminal de transportes y el anillo vial metropolitano. En 1990 recibió el reconocimiento como Alcalde del Año.

Antes de llegar a la Alcaldía, había sido gobernador de Santander entre 1976 y 1978. Después de su paso por la administración municipal, fue senador de la República entre 1991 y 1994.

El arquitecto y empresario bumangués también fue rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), en dos etapas: de 1979 a 1988 y de 2006 a 2018. Además, fue promotor y primer director ejecutivo de ProSantander.