Pasto-Nariño

La Alcaldía de Pasto estableció horarios especiales para el funcionamiento de bares, gastrobares y establecimientos dedicados a la venta y consumo de bebidas embriagantes el próximo fin de semana.

La medida quedó establecida a través del Decreto 0220 del 20 de noviembre de 2026 con el fin de y busca dinamizar la economía local, facilitar las actividades culturales, gastronómicas y recreativas, y garantizar la seguridad y convivencia durante las festividades.

De acuerdo con la disposición, el viernes 27 de noviembre los establecimientos podrán funcionar desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la madrugada del sábado 28. Entre tanto, el sábado 28 podrán atender desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la madrugada del domingo 29 de noviembre.

La Administración Municipal aclaró que esta ampliación de horario no cobija a los establecimientos relacionados en el artículo primero del Decreto 0335 del 27 de septiembre de 2021.

Se determinó además cierres viles en el entorno de la plaza de Nariño.

Los cierres que comenzaron el pasado domingo se extenderán hasta el 29 de noviembre, así:

- 24 de noviembre: de 5:00 p. m. a 11:59 p. m.

- 25 de noviembre: de 3:00 p. m. a 11:59 p. m.

- 26 de noviembre: de 5:00 p. m. a 11:59 p. m.

- 27 de noviembre: de 5:00 p. m. a 11:59 p. m.

- 28 de noviembre: de 3:00 p. m. a 11:59 p. m.

- 29 de noviembre: de 5:00 p. m. a 11:59 p. m.

Los cierres comprenderán intersecciones y corredores viales del sector céntrico de la ciudad, de acuerdo con el plano anexo a la resolución, que establece los tramos e intersecciones objeto de intervención.