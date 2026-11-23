A la controversia por los videos en los que el presidente Abelardo De La Espriella, entrega los resultados sobre operaciones contra grupos armados junto a los cadáveres de los abatidos en combate; se le suma el cuestionamiento del exmandatario Juan Manuel Santos por esta actuación del Jefe de Estado.

Dijo puntualmente que: “eso de pasearse por los cadáveres es quitarle dignidad al Jefe de Estado”.

Ante esto, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez salió en defensa del presidente De La Espriella, y señalo que “la dignidad presidencial no se pierde ejerciendo la autoridad constitucional para combatir el terrorismo”; subrayó en que sí se perdió, “cuando se desconoció la voluntad del pueblo que dijo NO EN LAS URNAS y se otorgó impunidad a crímenes atroces”.

“Hoy el país sufre las consecuencias de haber convertido a un grupo criminal en una franquicia narcotraficante con control territorial”, exaltó el jefe de la cartera política del país.

10 años del Acuerdo de Paz

Este cruce se presenta a unas horas de que se cumplan los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las Farc, en noviembre del 2016.

Por lo cual, el ministro Ordoñez le dijo al expresidente Santos que: “Quien debilitó la majestad del Estado con un mal acuerdo, carece de toda autoridad moral para dar lecciones al país”.