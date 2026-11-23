En el marco de los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc, el expresidente Juan Manuel Santos defendió el modelo de justicia transicional en Colombia, destacando que es el primero negociado “bajo el paraguas del Estatuto de Roma”.

Noticia en desarrollo

Escuche El Reporte Coronell en Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 21:04 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: