“La JEP es una innovación para el mundo”: Santos celebró que se hundiera propuesta para recortarla
El expresidente Juan Manuel Santos celebró que se mantengan los términos de la JEP establecidos en el Acuerdo de Paz de 2016
En el marco de los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc, el expresidente Juan Manuel Santos defendió el modelo de justicia transicional en Colombia, destacando que es el primero negociado “bajo el paraguas del Estatuto de Roma”.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...