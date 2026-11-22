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Fue una práctica masiva y sistemática: JEP explica papel del general (r) Montoya en falsos positivos

Luego de siete años de investigación, la JEP concluyó el capítulo de los falsos positivos en la sala de reconocimiento de verdad y comenzará la etapa de juzgamiento a los responsables, pero también de reparación para las víctimas.

En entrevista con Caracol Radio, el magistrado de la JEP Óscar Parra aseguró que durante la investigación se documentaron 2.077 víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

“Establecimos las responsabilidades en diez generales. Entonces, precisamos que hubo una política de facto de conteo de cuerpos asociada a estas presiones por presentar bajas como principal indicador”.

Imputación del general (r) Mario Montoya

Parra explicó que una de las conclusiones de la investigación tiene que ver con el papel del general Mario Montoya, quien se desempeñó como comandante del Ejército. De acuerdo con el magistrado, esta política de presiones por presentar resultados se extendió progresivamente desde la Primera División, que comprendía Antioquia, al Comando Conjunto Caribe y, posteriormente, a todo el territorio nacional.

“Lo que precisamos aquí es que el general Montoya lleva esta política de facto y la extiende por todo el país”, señaló

El magistrado también aseguró que durante la investigación Mario Montoya “en su defensa decía que nunca promovió conductas ilícitas, que había sido engañado por sus subordinados”. Sin embargo, la investigación de la JEP encontró que se mantuvieron las presiones y los incentivos, pese al conocimiento de las denuncias.

“Esta práctica se dio tan masiva y sistemática porque no se frenó, pudiéndose haber frenado”, afirmó Parra.

Las denuncias que no fueron atendidas

Otro de los aspectos señalados por el magistrado fue la falta de respuestas efectivas frente a las alertas que se presentaron sobre estos hechos.

Parra indicó que, aunque existieron algunas investigaciones disciplinarias, muchas fueron negligentes y terminaron restándole importancia a las denuncias, bajo el argumento de que se trataba de una supuesta estrategia de guerra jurídica para deslegitimar al Ejército.

La investigación de la JEP busca responder una de las principales preguntas de las víctimas durante años: quién dio las órdenes y dónde estaban las responsabilidades de los altos mandos militares.

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