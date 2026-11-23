En lo corrido de 2026, la Policía registra 2008 capturas, un incremento del 9 % frente al mismo periodo del año anterior. Foto MENEV

Neiva

Once personas fueron capturadas en Neiva durante el fin de semana, en procedimientos relacionados con tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, lesiones personales y violencia contra servidor público, entre otros delitos.

En los operativos, realizados entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre, también fueron recuperadas cinco motocicletas, incautadas dos armas de fuego y 32 armas cortopunzantes. Además, las autoridades decomisaron cerca de 300 dosis de sustancias estupefacientes.

El balance de la Policía Metropolitana indica que, en lo corrido de 2026, se han registrado 2.008 capturas, un incremento del 9 % frente al mismo periodo de 2025. También aumentó un 15 % la recuperación de motocicletas y un 17 % la incautación de estupefacientes en el área metropolitana.

El teniente coronel Diego Hernán Sepúlveda Otero, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva, destacó los resultados y aseguró: “Seguimos fortaleciendo nuestras capacidades operativas y preventivas a través del Plan Cazador, con acciones contundentes contra la delincuencia y presencia permanente en los sectores urbanos y corredores viales”.

Durante el fin de semana, la línea de emergencia 123 recibió 3.033 llamadas, 145 relacionadas con riñas y 38 con situaciones de violencia intrafamiliar. Además, se impusieron 31 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.