Caracol Radio conversó con el cantautor y guitarrista francés de raíces españolas y ex Gypsy King, Chico Castillo, sobre su reciente encuentro con el Papa León XIV y su próximo trabajo discográfico.

¿Cómo se organizó el encuentro?

Respecto a cómo se gestó el encuentro, comentó: “Estuve aquí este verano con un amigo mío; se llama Francesco y es italiano. Estábamos comiendo juntos y mi amigo me dijo: ‘Oye, ¿te gustaría ir a visitar al Papa?’. Le respondí: ‘Déjame en paz, ¿de qué estás hablando?’. Él insistió: ‘No, te lo juro, quiero llevarte a ver al Papa’. Yo dije: ‘Bueno...’, y ahí quedó la cosa. Pero hace unas semanas me llamó y me dijo: ‘Oye, prepárate, que vienes a Roma; el Papa te va a recibir’”.

¿Qué le regaló?

Sobre qué le iba a regalar al sumo pontífice, reveló: “Se lo conté a mi esposa, a mi productor y a mis hijos. Incluso les pregunté a mis hijos: ‘Oye, ¿qué le podría llevar al Papa?’ Quería llevarle algo mío, ¿sabes? Como me iba a recibir, quería algo que me identificara, algo relacionado con mi música... ¿Y qué mejor que una guitarra? Así que cogí una de mis guitarras, la metí en su estuche, la preparé, se la mostré a mi familia y nos fuimos a Roma".

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“¡Me quedé realmente asombrado! Tener al Papa justo a tu lado... ¡Ahí, delante de ti! Estaba tan cerca... ¡incluso me dio la mano! Me dio su bendición; una bendición inigualable, porque es algo que está muy cerca de Dios, ¿sabes? De Dios. Y yo estaba como... no sabía ni dónde meterme", explicó sobre su reacción al ver a León XIV.

“Abrí el estuche de la guitarra y le dije: ‘Quiero regalarle una de mis guitarras’. Se la firmé y él la aceptó. ¿Y saben qué es lo increíble? Pues que él toma la guitarra y hace así... ‘ring, ring’, así, con las uñas. Y dice: ‘¡Olé!’. Y yo respondo: ‘¡Olé!’. Y pensé para mis adentros: ‘Bueno, el Papa se ha vuelto gitano’”, afirmó.

¿Sobre qué hablaron?

Dijo que durante su encuentro “Logramos hablar, los dos, ya sabes, un poco; no hablamos mucho, ¿sabes? Porque, ya sabes, tuvo una operación bastante intensa, está un poco cansado. Pero hablamos y le dije que, bueno, lo que quiero es que, con mi música, con mi guitarra, con mi voz, con mi música, pueda llevar alegría al mundo, porque el mundo necesita alegría, paz, amor, libertad, ¿sabes? Tantas guerras, tantos problemas... lo que queremos es que el mundo sea feliz, ¿verdad?”.

¿En qué se encuentra trabajando Chico Castillo?

Sobre su próximo trabajo discográfico, reveló: “Este álbum saldrá a finales de febrero de 2027. Será un álbum con mucha fusión y contará con duetos. Estoy muy contento porque hay un dueto con el actor Jean-Claude Van Damme, en el que yo canto y él habla. Sí, él habla en la canción y queda espectacular. Es un tema buenísimo. Imagínate, estuve allí y él me recibió, por medio de Juanpis, hace unos meses, durante su programa. Jean-Claude me envió un video diciendo que quería venir a Colombia y que me acompañaría cuando presentara el álbum. Fue increíble. Él quiere conocer Colombia y todo eso. ¡Pues adelante, vamos!”.

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Continuó diciendo: “Tengo ese dueto con él, también uno con Jean-Luc Cavalli, y duetos con muchos otros artistas, como Wyclef, tanto estadounidenses como hispanos”.

Agregando: “Pero, sobre todo, tengo un dueto espectacular con alguien de tu país: Natalia París. Tengo un dueto espectacular con ella. Es una DJ increíble. Ella me acercó a este estilo musical, a las canciones que he compuesto. Me trajo este sonido afro y la adoro. Es una chica espectacular. La conocí en Bogotá y esta chica me encanta”.

¿Vendrá de gira a Colombia?

Por último, reveló que tras el lanzamiento del disco podría visitar Colombia: “El productor está organizando el lanzamiento del álbum y, después, hay una gira, una gira mundial, sí”.