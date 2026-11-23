Duverney Londoño Villa habría golpeado gravemente a la víctima hasta causarle la muerte, en medio de un ataque de celos.

La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación por un ciclo de violencia que culminó en el crimen de una mujer el 12 de mayo de 2025, en Buenaventura, en el Valle del Cauca, permitió la judicialización de Duverney Londoño Villa como presunto responsable.

De acuerdo con la investigación, los hechos se presentaron en el barrio Caldas, donde el investigado habría golpeado gravemente a la víctima hasta causarle la muerte, en medio de un ataque de celos.

En el desarrollo de la actividad investigativa, la Fiscalía estableció que la víctima, una menor de 17 años, fue objeto de constantes agresiones por parte de Londoño Villa, además de conductas de control sobre sus actividades.

Debido a esta situación, la mujer tomó la decisión de terminar la relación sentimental, lo que presuntamente acrecentó las conductas violentas.

Por estos hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Valle del Cauca le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.