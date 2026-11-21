Neiva

Luis Felipe Yagüé pasó de recorrer las calles de Florencia, Caquetá, vendiendo panela a consolidar su propio emprendimiento. ‘La Despensa de Don Luis’ ya cuenta con marca propia, registro mercantil y RUT, y se convirtió en el primer negocio beneficiario de la Ruta Milagro del Gobierno nacional.

El presidente Abelardo De la Espriella destacó el crecimiento de la empresa, que ahora llevará sus productos a nuevos mercados a través de Mercado Libre. Además, 36 familias campesinas del Caquetá hacen parte de su cadena productiva. ProColombia y Bancóldex también participan en el proceso para explorar oportunidades de exportación y financiación.

“El gobierno puede acompañarlo, ayudarlo y abrirle nuevas oportunidades, pero, este negocio lo ha construido usted con su trabajo, su inteligencia y su perseverancia”, expresó el mandatario durante un encuentro en Bogotá, más de 100 días después de conocer al comerciante en su posesión presidencial.

La historia de Don Luis tomó relevancia nacional tras conocerse que un profesor dejó de comprarle panela por su posición política. Al referirse a este episodio, De la Espriella insistió en el respeto por las diferencias y anunció una nueva convocatoria con Mercado Libre para que hasta 12.000 emprendedores colombianos accedan al comercio electrónico.