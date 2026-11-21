Las dificultades para viajar que se presentaron el viernes 20 de noviembre en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, y en la terminal aérea de Medellín comenzaron por las condiciones meteorológicas. La niebla y la baja visibilidad obligaron a realizar cierres temporales y aplicar restricciones operativas, lo que redujo la capacidad de los aeropuertos y terminó afectando vuelos, conexiones y cambios de itinerario en diferentes ciudades del país.

La situación dejó a cientos de pasajeros enfrentando retrasos, cancelaciones y reprogramaciones. Uno de los grupos más afectados fue el de los viajeros que tenían como destino Barranquilla para asistir a la final de la Copa Sudamericana, pues varios dependían de conexiones desde Bogotá para llegar a la capital del Atlántico.

Ante las dificultades, Avianca anunció un plan de contingencia para recuperar la operación y trasladar a los pasajeros que no habían podido completar sus viajes. La aerolínea habilitó 6.682 sillas adicionales mediante 28 vuelos extra, que fueron activados durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado.

También aumentó la capacidad de algunos vuelos que ya estaban programados, con diez cambios de aeronaves: seis aviones A320 fueron reemplazados por Boeing 787 y cuatro A319 por A320. Los ajustes se concentraron en las rutas Bogotá-Barranquilla, Bogotá-Medellín, Bogotá-Cali y Bogotá-Cartagena.

Otra de las alternativas fue permitir que los pasajeros afectados el 20 de noviembre cambiaran sus vuelos sin pagar penalidades, aunque sujetos a la disponibilidad de cupos. Además, la compañía reforzó sus equipos de atención en los aeropuertos y sus centros de contacto para gestionar las reubicaciones e informar sobre los cambios en los itinerarios.

¿Cómo está la operación este sábado?

Durante un recorrido por la zona de Avianca en el aeropuerto El Dorado, este sábado ya no se observaban las filas y aglomeraciones que se habían presentado ayer y más en la noche. Los módulos de atención estaban prácticamente despejados y, al revisar las pantallas de información, los vuelos aparecían a tiempo y sin cancelaciones reportadas en ese momento.

Según la información conocida por Caracol Radio, los pasajeros que habían quedado represados durante la noche fueron despachados desde las primeras horas de este sábado. Para quienes todavía tenían pendiente completar su viaje, se ofrecieron alternativas de alojamiento y reubicación en vuelos durante la tarde.

La aerolínea reconoció que las restricciones meteorológicas estuvieron fuera de su control, pero aseguró que concentró sus esfuerzos en reorganizar la programación y facilitar que los viajeros pudieran llegar a sus destinos.