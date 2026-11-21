Luego de la polémica surgida tras los títulos falsos presentados en su momento por la representante del Pacto Histórico Verónica Estrada para trabajar con la DIAN el año pasado, dos congresistas estarían en búsqueda de auditar los documentos académicos de sus compañeros.

Se trata de los representantes Alfredo Ape Cuello (Conservador) y Carlos Edward Osorio (Centro Democrático), quienes radicaron una solicitud ante el Comisión de Ética de la Cámara de Representantes que buscaría la verificación de todos los diplomas y actas de grado que hayan recibido sus compañeros.

“Que la Mesa Directiva de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista solicite a Recursos Humanos de la Cámara de Representantes el envío de los diplomas y actas de grado correspondientes a los niveles académicos de bachiller, pregrado y posgrado de los 183 representantes a la Cámara”, dice el documento.

Además, los parlamentarios también solicitaron la creación de un equipo asesor para esta comisión para que haga una revisión de la validez de todos ellos.

Es importante recordar que para ser parlamentario no es requisito ser profesional o bachiller, por lo que los solicitantes a la medida aclaran que el objetivo es atender a “un deber de transparencia”.