Seis presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en Puerto Wilches, Santander, durante un operativo conjunto del Ejército Nacional, la Armada y la Policía, contra las estructuras criminales que delinquen en el Magdalena Medio.

De acuerdo con la información entregada por la Quinta Brigada del Ejército, los detenidos harían parte de la subestructura Édgar Madrid Benjumea y estarían al servicio de esta organización criminal. Fueron identificados con los alias de ‘Gordo’, ‘Abuelo’, ‘Dumbo’, ‘Penjamón’, ‘Fosforito’ y ‘Mundo Malo’.

Según las investigaciones, estas personas presuntamente estarían relacionadas con extorsiones, constreñimiento, amenazas, homicidios y la instalación de retenes ilegales en zonas urbanas y rurales de Puerto Wilches.

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Además, al parecer, cumplían labores de inteligencia delictiva para alertar sobre los movimientos de la Fuerza Pública y entregar información que facilitaría la coordinación de actividades criminales en esta zona de Santander.

¿Qué encontraron durante el operativo?

En el procedimiento, las autoridades incautaron cinco armas de fuego: dos pistolas, una de ellas con un accesorio tipo kit Roni, un arma larga calibre 22 y dos escopetas calibre 16 y 12.

También fueron encontrados cinco proveedores para pistola calibre 9 milímetros, munición de diferentes calibres, nueve radios de comunicación y cuatro teléfonos celulares.

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De acuerdo con la información judicial, los capturados registran tres anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio como indiciados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y homicidio.

El Ejército señaló que este resultado hace parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus y de las operaciones que adelanta la Quinta Brigada para afectar las capacidades de los grupos armados organizados y fortalecer la seguridad en el Magdalena Medio.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar hechos relacionados con terrorismo, secuestro y extorsión a través de las líneas 107 y 147, respectivamente.