Petro insiste en señalar al alcalde Pinedo por el agua y plantea un paro cívico en Santa Marta. Foto: Presidencia / Alcaldía

El expresidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la crisis de agua potable en Santa Marta y respondió a los cuestionamientos que le hizo el alcalde Carlos Pinedo, luego del cruce de declaraciones que ambos protagonizaron por un supuesto pacto para solucionar el desabastecimiento en la ciudad.

A través de su cuenta de X, el exmandatario defendió nuevamente la gestión de su Gobierno frente a esta problemática y aseguró que dejó financiado y en etapa final de adjudicación un proyecto de planta desalinizadora.

La controversia comenzó cuando Petro señaló a Pinedo de incumplir un compromiso que, según afirmó, habían establecido para avanzar en soluciones a la crisis del agua.

En respuesta, el alcalde rechazó los señalamientos y manifestó que sus únicos pactos eran “con Dios y con la Santa Marta que me eligió”. También cuestionó la gestión del anterior Gobierno nacional frente al abastecimiento de agua potable”

Tras esta respuesta, Petro volvió a publicar un mensaje en el que calificó de “traidor” al mandatario distrital y aseguró que la planta desalinizadora proyectada durante su administración tendría capacidad para abastecer a 500.000 habitantes.

El expresidente afirmó que el proceso de adjudicación fue suspendido con la llegada del Gobierno de Abelardo De la Espriella y sostuvo que se habría favorecido otro proyecto que, según dijo, no cuenta con los estudios necesarios y costaría tres veces más.

Además, cuestionó a Pinedo por no defender la continuidad de la iniciativa y lanzó señalamientos sobre sus supuestos vínculos con sectores armados de la Sierra Nevada.

Finalmente, Petro convocó a los samarios a salir a las calles y propuso un paro cívico regional y un cabildo popular permanente para defender el agua potable y los recursos que, según aseguró, dejó destinados a la construcción de la desalinizadora.