Rafael Uribe fue atacado con arma de fuego en su establecimiento, ubicado en Minca. Foto: Cortesía

Un hecho de violencia se registró la noche de este viernes 20 de noviembre en el corregimiento de Minca, zona rural de Santa Marta, donde fue asesinado Rafael Uribe, reconocido comerciante y propietario del establecimiento ATM Embassy Bank Minca.

Según la información conocida inicialmente, la víctima se encontraba en su negocio, ubicado en inmediaciones del parque del corregimiento, cuando varios hombres armados llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras conocerse el homicidio, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, rechazó lo ocurrido y expresó su solidaridad con los familiares del comerciante. El mandatario aseguró que solicitó a las fuerzas del orden desplegar toda su capacidad para identificar y capturar a los responsables.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables. También buscan establecer si existe alguna relación entre el homicidio y una presunta denuncia por extorsión que el comerciante habría presentado semanas atrás. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ese posible vínculo.