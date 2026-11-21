La elección de Claudia Marcela Peña Gasca como gerente de la Electrificadora del Huila quedó bajo cuestionamiento por presuntas irregularidades en el proceso de selección. Foto Redes Sociales

Neiva

La elección de Claudia Marcela Peña Gasca como gerente de la Electrificadora del Huila quedó continúa generando cuestionamiento por presuntas irregularidades en el proceso de selección. Así lo manifestó Yilber Saavedra, director del Centro de Análisis y Vigilancia Pública (CEVIP), quien señaló posibles incumplimientos de los estatutos de la compañía y de disposiciones legales.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los antecedentes contractuales de Peña Gasca. Según Saavedra, la gerente fue accionista única y representante legal de Seinsur S.A.S., empresa que ejecutó al menos cuatro contratos de interventoría con Electrohuila, uno de ellos aún en ejecución. Aunque cedió sus acciones y renunció a la representación legal el 18 de septiembre de 2026, la firma mantuvo su vínculo contractual con la electrificadora.

El director del CEVIP también cuestionó la convocatoria a la junta directiva, al señalar que no habría constancia de la fecha ni del medio utilizado para citar a la reunión extraordinaria. Además, indicó que no se habría conformado una lista plural de candidatos que cumplieran los requisitos, al parecer, de los cuatro aspirantes, dos no acreditaban la experiencia exigida y otro tendría una inhabilidad vigente con la Contraloría General de la República.

A estos señalamientos se suma que, según Saavedra, la prueba psicotécnica para evaluar la idoneidad profesional no se practicó antes de la elección, sino días después de la designación, realizada el 13 de octubre mediante el acta 1132. El nombramiento fue registrado posteriormente ante la Cámara de Comercio del Huila, el 19 de octubre.