Con presencia permanente las 24 horas del día, la Policía Nacional fortalece las acciones de prevención, vigilancia y control en peajes, cómo también sectores críticos en la ruta 45. Foto Policía Huila

Neiva

La Policía Nacional intensificó su presencia en los peajes del Huila como parte de un despliegue de seguridad que busca prevenir hechos delictivos y brindar mayor protección a quienes transitan por las carreteras del departamento.

Los operativos se mantienen durante las 24 horas del día e incluyen puestos de control, registro a personas y vehículos, verificación de antecedentes y vigilancia en sectores considerados críticos. Las acciones también se extienden a las entradas y salidas de los municipios.

El comandante del Departamento de Policía Huila, coronel Diego Edixon Mora Muñoz, explicó que el propósito es fortalecer la presencia institucional en las vías. “Este despliegue operacional busca fortalecer la presencia institucional en las vías del departamento, prevenir la comisión de delitos y contrarrestar las diferentes situaciones de inseguridad”, señaló.

Las actividades se desarrollan de manera articulada con las Fuerzas Militares y las autoridades político-administrativas. La Policía invitó a los viajeros a reportar cualquier situación sospechosa a la línea 123 y atender las recomendaciones de seguridad durante sus desplazamientos.