El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) destinó aproximadamente 13 millones de dólares mensuales al pago de camas que permanecían vacías en cinco centros de detención. El gasto fue identificado en una auditoría de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense (GAO), cuyos resultados fueron citados por NBC News.

Las observaciones sobre el uso de los recursos también alcanzaron las operaciones inmobiliarias de la agencia. ICE destinó más de 1.000 millones de dólares a la compra de nueve almacenes, por los que pagó al menos un 50 % por encima de su valor tasado. En tres de estas adquisiciones, el precio superó el triple de la valoración oficial.

Uno de los casos más llamativos se presentó en Michigan, donde la entidad compró una propiedad por más de 34 millones de dólares, casi cinco veces el valor que se le había estimado. Estas operaciones fueron examinadas por los auditores como parte de la revisión de los gastos destinados a ampliar la infraestructura de detención migratoria.

Miles de espacios permanecían desocupados

La adquisición y el mantenimiento de estas instalaciones contrastan con los niveles de ocupación registrados por la agencia. Según el documento, ICE tuvo un promedio de más de 9.000 camas vacías diariamente, una situación que coincide con los pagos mensuales identificados en los centros de detención.

La auditoría también encontró deficiencias en el personal encargado de vigilar el funcionamiento de estas instalaciones. De los 87 puestos de supervisión contemplados, 55 estaban vacantes, lo que representa más de la mitad de los cargos previstos.

Cuestionamientos a la gestión de ICE

Los resultados de la revisión ponen de manifiesto dificultades en la planificación de la capacidad de detención, la adquisición de propiedades y los mecanismos de supervisión de la agencia.

El informe de la GAO ofrece elementos para evaluar cómo ICE está administrando los recursos públicos destinados a su infraestructura migratoria, especialmente en un contexto de expansión de sus instalaciones y capacidad de detención en Estados Unidos.