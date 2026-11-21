Hombres armados ingresaron a una finca cañera en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, intimidaron a los trabajadores y prendieron fuego a un tractor utilizado en las labores agrícolas. El ataque generó rechazo del sector azucarero.

La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) rechazó lo ocurrido y expresó su preocupación por los hechos de violencia que afectan a los trabajadores de esta actividad económica en el suroccidente del país.

De acuerdo con las cifras del gremio, durante 2026 se han registrado 126 hechos de inseguridad contra la agroindustria de la caña, que han dejado un trabajador asesinado, cinco heridos y siete secuestrados.

Claudia Calero, presidenta de Asocaña, señaló que estos ataques afectan la seguridad de quienes desarrollan sus actividades en el campo y ponen en riesgo una actividad económica de la que dependen aproximadamente 286.000 familias en el suroccidente colombiano.

Ante esta situación, el gremio solicitó al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales reforzar la presencia de la Fuerza Pública en las zonas rurales donde se desarrolla la actividad cañera.

Asimismo, pidió avanzar en las investigaciones para identificar, capturar y judicializar a los responsables de los ataques contra los trabajadores y la maquinaria agrícola.