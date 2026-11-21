El presunto asesino de Natalia Trujillo, una joven patinadora de 23 años que fue asesinada durante un hurto en Cali, fue capturado en Ecuador tras una operación binacional entre las autoridades de ambos países.

Se trata de William Alexander Arias Agredo, conocido con el alias de ‘Alex’, señalado de estar involucrado en el homicidio de la deportista y de ser uno de los coordinadores de la banda criminal ‘Los Agredo’, dedicada al robo de motocicletas mediante el uso de armas de fuego.

El crimen de Natalia Trujillo ocurrió en septiembre de 2025, cuando la joven fue víctima de un hurto en Cali. Según la información conocida sobre el caso, la deportista se opuso al robo y fue asesinada. Las investigaciones permitieron señalar a alias ‘Alex’ como uno de los presuntos responsables de este homicidio.

El hombre fue localizado y detenido en la ciudad de Machala, Ecuador, mediante un operativo conjunto entre la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de Colombia, la Inteligencia Militar ecuatoriana y la Policía Nacional de ese país.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Alex’ era buscado internacionalmente mediante una notificación azul de INTERPOL y estaría vinculado con otros hechos delictivos cometidos en Cali.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la DIJIN, explicó que el capturado es investigado por concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, tentativa de homicidio y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Según las investigaciones, la estructura criminal ‘Los Agredo’ estaría involucrada en múltiples hurtos de motocicletas a mano armada, hechos que también tendrían relación con varios homicidios registrados en la capital del Valle del Cauca.

Tras su detención en Ecuador, alias ‘Alex’ fue deportado a Colombia y entregado a las autoridades nacionales en el puente internacional de Rumichaca, en la frontera entre ambos países.

Posteriormente, unidades de investigación criminal adelantaron los procedimientos correspondientes para dejarlo a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá definir su situación jurídica.